Ankaragücü karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Fatih Tekke, “Zorunluluklarımız var, biz asla pes etmeyeceğiz, önümüzde çok fazla maç var. Kazanma ve bunu seriye bağlamaya ihtiyacımız var” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Denizlispor, sarı-lacivertlilere 2-1’lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Fatih Tekke, “Son dakika golü ile mağlup olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz. Fırsatları yakaladık. Olumlu taraflarımız vardı fakat olumsuz olan taraflarımız da vardı. En büyük hatamız, rakibimizin en güçlü tarafı olan duran top pozisyonlarını kullandırmaktı. Korner sayısı ve serbest vuruş sayısı çok fazlaydı. Bunların bazıları hakemden kaynaklı olabilir fakat bizim rakibimiz üzerinde en çok çalıştığımız duran top pozisyonlarıydı” değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı oyuncularının yaptığı ön baskıdan memnun olmadığını belirten Tekke, ikinci bölgede beklerken daha dengeli bir oyun olduğunu ifade etti.

“Zorunluluklarımız var, biz asla pes etmeyeceğiz”

Beklentilerinin istedikleri seviyeye yakın olduğunu dile getiren Tekke, “Ankaragücü maçının olumlu yanının eksiklerin 4-5 oyuncuya inmesi. Önümüzdeki arada eksik oyunculardan bir, ikisi dönebilirse bizim için çok iyi. Bugün ilk on birde başlayan oyuncuların bir, ikisi antrenman eksiği olan oyuncular. Zorunluluklarımız var, biz asla pes etmeyeceğiz, önümüzde çok fazla maç var. Kazanma ve bunu seriye bağlamaya ihtiyacımız var. Bu haftaki arayı iyi değerlendirip içeride oynayacağımız maça hazırlanmamız lazım” açıklamasında bulundu.