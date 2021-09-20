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Fatih Çintımar adaylığını açıkladı
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, federasyon başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.
Spor 20.09.2021, 16:13
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, federasyon başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın start verdiği Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlık seçimlerinde adaylar belli olmaya başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun mevcut Başkanı Fatih Çintımar, yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.