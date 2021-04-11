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Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık!

Antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık oluştu.

Spor 11.04.2021, 17:26
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Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı.Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır."

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak.

(Maçkolik)

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