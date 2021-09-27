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Falcao gollerine devam etti, Rayo Vallecano kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Rayo Vallecano sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 3-1 mağlup ederken, Radamel Falcao gollerine devam etti.

Spor 27.09.2021, 10:12
Falcao gollerine devam etti, Rayo Vallecano kazandı

Galatasaray ile sözleşmesi feshedildikten sonra Rayo Vallecano ile anlaşan Falcao, İspanyol takımında çıktığı üçüncü maçta da rakip ağları havalandırdı.

Rayo'daki ilk iki maçında yedeklerden oyuna giren 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Cadiz karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, 64. dakikada yerini Santiago Comesana'ya bıraktı.

Ev sahibi takım karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Garcia ile öne geçerken, Cadiz 23. dakikada Varazdat Haroyan ile skora eşitliği getirdi.

Falcao'nun 44. dakikada attığı gol, ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda 87. dakikada İsaac Palazon ile farkı 2'ye çıkaran Rayo, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İspanyol liginde 3 golü bulunan Falcao, gol krallığı yarışında kendisiyle aynı gol sayısında olan beş futbolcu ile beraber 4. sırada bulunuyor.

La Liga'da 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Rayo Vallecano, son 20 yılın en iyi lig başlangıcını yaparak 5. sırada yer aldı.

Cadiz ise 6 puanla 14. sırada kaldı.

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