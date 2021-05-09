Falcao, Avrupa'daki 250. golünü Beşiktaş'a attı

Galatasaray'ın tartışılan santrforu Radamel Falcao, kariyerinin önemli bir adımını Beşiktaş derbisinde gerçekleştirdi.

Galatasaray'a geçen sezon transfer olan ama sakatlıkları nedeniyle formasından sık sık uzak kalan ve bu nedenle beklenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao, şans bulduğu Beşiktaş derbisinde fileleri havalandırmayı başardı.

Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray'ın ilk yarının son anlarında kazandığı penaltıda topun başına geçti ve Ersin Destanoğlu'nu avladı.

Takımını soyunma odasına 2-1 üstün götüren Falcao, bu sezon dokuzuncu golünü kaydetti.

250. GOLÜNÜ ATTI

Radamel Falcao, bu golle sadece takımının galibiyetinde rol oynamakla kalmadı, kariyerinde önemli bir istatistiğe imza atmış oldu.

Kolombiyalı oyuncu, Arjantin'in River Plate takımında gösterdiği performansla kendini Avrupa'ya atmıştı.

2009 yılından bu yana Avrupa'da top koşturan golcü oyuncu, kıtadaki 250. golünü Beşiktaş filelerine gönderdi.