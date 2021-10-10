banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Denize sıfır stat
Denize sıfır stat

F1’de pilotlar kupalarını aldı

Formula 1’de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix’in ardından yarışı birinci bitiren Valtteri Bottas’a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop takdim etti.

Spor 10.10.2021, 17:02
F1’de pilotlar kupalarını aldı

Formula 1’de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix’in ardından yarışı birinci bitiren Valtteri Bottas’a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop takdim etti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix’ini Mercedes’in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas kazandı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Bottas damalı bayrağı da ilk sırada gördü. Red Bull Racing pilotlarından Max Verstappen ikinci, Sergio Perez de yarışta üçüncü oldu.

58 turun tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Yarışı birinci sırada tamamlayan Bottas’a ödülünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop takdim etti. Max Verstappen’e de kupasını Mustafa Şentop verirken, Perez ise ödülünü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı’nın elinden aldı.

Mercedes’in takım kupasını ise Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak takdim etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1