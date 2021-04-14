banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Selçuk Bayraktar'dan Kanata açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan Kanata açıklaması
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı

Eyüp Arın: “Avantaj sağladık”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, kazandıkları Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu statta ilk kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadık. Maçı 3-1 kazandık ve ben sahada gerçekten keyif veren her 2 takımın oyuncularını da kutluyorum. Çok büyük avantaj sağladık” dedi.

Spor 14.04.2021, 18:27
2
Eyüp Arın: “Avantaj sağladık”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, kazandıkları Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu statta ilk kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadık. Maçı 3-1 kazandık ve ben sahada gerçekten keyif veren her 2 takımın oyuncularını da kutluyorum. Çok büyük avantaj sağladık” dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig’in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, “2 hafta önce kazandığımız Boluspor maçı sonrası avantaj yakalamıştık ama 3 gün önce kaybettiğimiz maç sonrası bizi biraz zorladı. Bugün ki hazırlığımızı yaparken rakibimiz Akhisarspor’la hem puan farkını açmak için kendi çalışmalarımızı yaptık. Akhisarspor’un kazanmaktan başka bir şansı yoktu ama bizde erken golle başladık. Öne geçtikten sonra rakibe çok pozisyon verdik. Çok git-gel bir maçtı. 2-0’ın rahatlığı yoktu. Bu statta ilk kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadık. Maçı 3-1 kazandık ve ben sahada gerçekten keyif veren her 2 takımın oyuncularını da kutluyorum. Çok büyük avantaj sağladık” diye konuştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
hafif yağmur