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EuroLeague Kadınlar: Aluinvent DVTK Miskolc: 68 - İzmit Belediyespor: 85

İZMİT BELEDİYESPOR'UN GALİBİYET SEVİNCİ

Spor 28.10.2020, 19:15
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EuroLeague Kadınlar: Aluinvent DVTK Miskolc: 68 - İzmit Belediyespor: 85

85 mağlup etti

Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Jasmina Juras xx, Ventsislav Velikov xx, Marko Vuckovic xx

Aluinvent DVTK Mickolc: Szonja Vukov x, Petra Pusztai xx 2, Kristine Vitola xxx 20, Veronika Kanyasi xx 16, Nina Daniella Aho x 2, Dora Medgyessy xx 14, Franka Emillia Toth x 2, Angelika Kiss x 6, Chanel Mokango x 6, Nikolett Frindt x

Başantrenör: Peter Volgyi

İzmit Belediyespor: İpek Garip x, Çağla Nur Uzundurukan x, Miray Şahin x, Gülşah Duman xx 3, Kübra Erat xx 7, Elif Emirtekin xx 10, Egle Siksniute xx 7, Erica Wheeler xxx 20, Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic xxx 18, Clarissa Dos Santos xxx 20, Defne Melissa Paylar x

Başantrenör: Fırat Okul

1. Periyot: 17-19 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 32-40 (İzmit Belediyespor lehine )

3.Periyot: 46-64 ( İzmit Belediyespor lehine)

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