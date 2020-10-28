EuroLeague Kadınlar: Aluinvent DVTK Miskolc: 68 - İzmit Belediyespor: 85
İZMİT BELEDİYESPOR'UN GALİBİYET SEVİNCİ
85 mağlup etti
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Jasmina Juras xx, Ventsislav Velikov xx, Marko Vuckovic xx
Aluinvent DVTK Mickolc: Szonja Vukov x, Petra Pusztai xx 2, Kristine Vitola xxx 20, Veronika Kanyasi xx 16, Nina Daniella Aho x 2, Dora Medgyessy xx 14, Franka Emillia Toth x 2, Angelika Kiss x 6, Chanel Mokango x 6, Nikolett Frindt x
Başantrenör: Peter Volgyi
İzmit Belediyespor: İpek Garip x, Çağla Nur Uzundurukan x, Miray Şahin x, Gülşah Duman xx 3, Kübra Erat xx 7, Elif Emirtekin xx 10, Egle Siksniute xx 7, Erica Wheeler xxx 20, Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic xxx 18, Clarissa Dos Santos xxx 20, Defne Melissa Paylar x
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 17-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 32-40 (İzmit Belediyespor lehine )
3.Periyot: 46-64 ( İzmit Belediyespor lehine)
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|Takımlar
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|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3