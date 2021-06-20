EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: İsviçre: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı İsviçre’ye 3-1’lik skorla mağlup oldu ve grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol çaprazdan Cengiz’in yaptığı ortada Burak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada ceza sahası içine sağ taraftan giren Embolo’nun yerden pasında Shaqiri’nin şutu üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Zuber’in yerden uzun pasında arka direk tarafında Shaqiri bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle bluştu. 3-1

77. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Xhaka geçti. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Burak Yılmaz tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada kullanılan korner atışında top Kenan Karaman’da kaldı. Bu futbolcunun yerden pasında Mert Müldür bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Sommer topu kontrol etmeyi başardı.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klacnik xx, Andraz Kovacic xx

İsviçre: Sommer xxx, Elvedi xxx, Akanji xx, Rodriguez xx, Widmer xx (Mbabu dk. 90+1 ?), Freuler xx, Xhaka xxx, Zuber xxx (Benito dk. 85 ?), Shaqiri xxx (Vargas dk. 75 xx), Seferovic xxx (Gavranovic dk. 75 xx), Embolo xxx (Mehmedi dk. 86 ?)

Yedekler: Mvogo, Kobel, Zakaria, Sow, Fassnacht, Schar, Eray Cömert

Teknik Direktör: Vladimir Petkovic

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Zeki Çelik x, Merih Demiral x, Çağlar Söyüncü x, Mert Müldür xx, Kaan Ayhan x (Okay Yokuşlu 64 x), Cengiz Ünder x (Kenan Karaman dk. 79 x), Ozan Tufan x (Yusuf Yazıcı dk. 64 x), İrfan Can Kahveci xx (Orkun Kökçü dk. 79 x), Hakan Çalhanoğlu x (Dorukhan Toköz dk. 86 ?), Burak Yılmaz x

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Seferovic (dk. 6), Shaqiri (dk. 26 ve dk. 68) (İsviçre), İrfan Can Kahveci (dk. 62) (Türkiye)

Sarı kartlar: Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü (Türkiye), Xhaka (İsviçre)