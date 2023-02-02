Eskişehirspor’da 6 imza birden

Yaklaşık 4 yıl sonra transfer tahtasını açan Eskişehirspor, 6 yeni oyuncu ile sözleşme imzaladı.

3. Lig’de kümede kalmayı hedefleyen Eskişehirspor’da transfer harekatı başladı. Transfer yasanın kalkmasının hemen ardından yeni oyuncular imza atmaya başladı. Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen törenlerle 6 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı, 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Ömer İnan, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayberk Altan, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Sudun, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tufan Kelleci ve son olarak 23 yaşındaki defan oyuncusu Mustafa Çağlayan Eskişehirspor’a imza attı.

İmza törenlerine Kulüp Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Haraketli saatler geçiren Eskişehirspor’da transferlerin devam edeceği öğrenildi. Adı geçen futbolcular arasında genç ve gelecek vaat eden oyuncular olması taraftarları heyecanlandırdı.