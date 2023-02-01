Eskişehirspor taraftarından Göztepe taraftarına karşı sağduyu çağrısı

Eskişehirspor taraftar grubu, hafta sonu Ankara’da oynanacak Yeni Altındağ Belediyespor maçı öncesi ve sonrasında Göztepe taraftarları ile olası karşılaşmaları sonucunda sağduyulu olunması çağrısında bulundu.

Eskişehirspor ve Göztepe kulüpleri 2017 yılında Antalya’da TFF 1. Lig Play-off finalinde karşı karşıya gelmiş, maça oyundan çok taraftar olayları damga vurmuştu. Eskişehirspor 5 Şubat Pazar günü Ankara’da Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak. Aynı gün Göztepe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç günü deplasman için Ankara’ya hareket edecek Eskişehirspor taraftar grubu Nefer, olası olayların önüne geçmek için Eskişehirsporlulara sosyal medya hesabından sağduyulu hareket etmeleri yönünde paylaşımda bulundu. Futbolun bütünleştirici yönlerinin altı çizilen paylaşımda, Göztepe taraftarının herhangi bir ihtiyacı olduğunda yardımcı olabilecekleri de belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hafta sonu Ankara’da Osmanlı Stadyumu’nda Hacettepe maçına deplasmana gideceğiz. Aynı gün aynı ilçede Gençlerbirliği Göztepe maçı da oynanacak ve İzmir’den çok sayıda Göztepe tribünlerinden arma sevdalısı bu maç için yola çıkacak. Bizlerde Eskişehir’den yola çıktığımızda yolda karşılaşmamız olası bir ihtimaldir. Göztepeli arma sevdalılarının sevdalarının bu şartlarda peşinden gittikleri binlerce kilometre emeğe saygımız olduğunu sadece Göztepe değil tüm arma sevdalılarının aynı zorluklarla tribün kovaladıklarını biliyoruz. Son yıllarda deplasman yolunda karşı karşıya gelen tribünlerin birbirine olan saldırgan tutumunu tasvip etmediğimizi ve yanlış bulduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Hepimiz farklı renklerin ortak davasını yaşayan tribün çocuklarıyız. Bizler bu bilinçle ve herkesin verdiği emeğe saygıyla yolda kalan veya yolda denk geldiğimiz Göztepeli arma sevdalısı arkadaşlarımızın bir ihtiyacı varsa yardımcı olacak, tesislerde denk geldiğimizde ellerini sıkacağız. Bu kar kış yollarda kendimiz gibi armasının peşinden koşan tüm tribün çocuklarına ihtiyaç halinde yardımcı olacağız. Bizler Eskişehir halkına ve Eskişehirspor tribünlerine yakışır şekilde sorumluluk alacağız.”