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Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor 06.05.2021, 12:32
Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Yasin Söğüt yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 8 puan ile ligde son sırada yer alırken, Beypiliç Boluspor ise 39 puanla 12’nci sırada bulunuyor. Öte yandan Eskişehirspor kafilesi bugün saat 14:00’de maçın oynanacağı Bolu’ya hareket edecek.
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