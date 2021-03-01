Eskişehirspor altyapısında yeni görev dağılımı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un idari kadrosunda altyapı takımlarının yaş gruplarına göre yeni görev dağılımı yapıldı.

Eskişehirspor altyapısında yeni yapılanma projesi hayata geçti. Proje kapsamında bir araya gelen sportif ve idari kısımların yaş gruplarına göre görev dağılımları yapıldı. Yeni görevlerini alan sorumlular antrenman planlamaları, yönergeler ve talimatlar hakkında bilgilendirildi. Proje doğrultusunda hizmet içi eğitimin ilk etabı tamamlanmış oldu.

Yaş gruplarına göre görev dağılımları şu şekilde gerçekleşti:

Serdal Eroy-Altyapı Eğitim Sorumlusu, Erol Kara- Altyapı İdari Sorumlusu, Evrensel Heper- Atletik Performans Antrenörü, Yasin Söğüt-U19 takımı (A takımı yardımcı antrenörü), Berkant Ongan-U17 takımı, Serkan Topkaya-Kaleci Antrenörü

Gelişim Grupları; Serkan Özdemir-U16 takımı, Bülent Coşkunoğlu-U15 takımı, Ufuk Cıbırlar-U14 takımı, Selçuk Güler-U13 takımı, Burak Erden-Kaleci Antrenörü

Eğitim Grupları; Ümit Tosun-U12 takımı, Yiğit Cumalı-U11 takımı, Berkant Ongan-U10 takımı, Bülent Coşkunoğlu-U9 takımı.