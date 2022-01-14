Eskişehirspor Ahmet Çalık’ın anısına bilet fiyatlarını düşürdü

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, taraftarların talebi üzerine trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın anısına ligin 20. haftasında oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının biletlerini 6 TL’ye düşürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından futbol camiası yasa boğuldu. TFF 2. Lig takımlarından Eskişehirspor, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için kulüp taraftarlarının isteği üzerine ligin 20. haftasında 16 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının bilet fiyatlarını düşürdü.

Siyah kırmızılı ekibin, ligin 20’nci haftasında evinde ağırlayacağı Karacabey Belediyespor karşılaşması için bilet fiyatları; VIP tribün 42 TL, diğer tribünler ise 6 TL olarak belirlendi.