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Ertuğrul Sağlam: “Hayalimiz olan Süper Lig’e çıkacağız”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni transferlerle birlikte güzel bir uyum yakalayarak, hayalleri olan Süper Lig’e çıkacaklarını söyledi.

Spor 17.01.2021, 19:06
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Ertuğrul Sağlam: “Hayalimiz olan Süper Lig’e çıkacağız”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni transferlerle birlikte güzel bir uyum yakalayarak, hayalleri olan Süper Lig’e çıkacaklarını söyledi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sağlam, takımın mevcut durumu ve aralarına yeni katılan transferlere alakalı açıklamalarda bulundu.

Fatsa Belediyespor ile güzel bir hazırlık maçı yaptıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, “İlk devre sonundan sonra fazla ara yoktu. Oyuncularımız da fiziksel olarak çok da kayıp yaşamadılar. Bugün de Fatsa Belediyespor ile güzel bir hazırlık maçı oldu. Genel anlamda iç sahada oynadığımız maçların formatına uygun bir oyun oldu. Genel anlamda iyiydi, memnunuz. Bizim ilk devre boyunca yaşadığımız en önemli sıkıntılardan bir tanesi ofansif anlamdaki üretkenlik ve o üretkenlikten sonraki bitiricilikti. O anlamdaki çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar antrenmanlarımız devam edecek. Yeni katılan arkadaşlarımızın da takıma katılım uyumu biraz daha üst seviyeye çıkacak. İkinci yarıya da güzel bir başlangıç yaparak güzel bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

“Hayalimiz olan Süper Lig’e çıkacağız”

1’i golcü olmak üzere toplam 2 oyuncu daha alarak transferi tamamlamak istediklerinin altını çizen Sağlam, şunları söyledi:

“Gökhan Karadeniz ve Brica Dja Djedje kaliteli oyuncular. Bugün Yasin Öztekin de ilk antrenmanını yaptı. Yasin’in de zaten fiziksel olarak bir eksikliği yok. Demir Grup Sivasspor’dan maç oynayarak geldi. Onun da katılımı, bugün yarın inşallah forvet oyuncumuz da biter. Ondan sonra da bir tane daha oyuncu alabiliriz. Bu şekilde kadroyu tamamlayıp inşallah eskilerin daha üst düzey performansı, yenilerin takıma katkısı ve güzel bir uyumla şehrimiz, taraftarımız, medyamız hep birlikte bir bütünlük oluşturacağız ve inşallah hepimizin hayali olan Süper Lig’e çıkacağız.”
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