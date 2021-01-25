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Ertuğrul Sağlam: “8-9 takım şampiyonluk için yarışıyor”

9 takımın şampiyonluk için büyük bir yarışta olduğunu ve bu yarış içerisinde hata yapmamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Spor 25.01.2021, 11:24
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Ertuğrul Sağlam: “8-9 takım şampiyonluk için yarışıyor”

9 takımın şampiyonluk için büyük bir yarışta olduğunu ve bu yarış içerisinde hata yapmamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Samsunspor, TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçında şampiyonluk adaylarından Altay’ı sahasında 1-0 yendi. Şampiyonluktaki direkt rakibini mağlup ederek puan ve 2’li averajı lehine çeviren kırmızı-beyazlılar, ligin kalan bölümünde direkt şampiyonluk rakiplerinden Adana Demirspor, Giresunspor, Bandırmaspor ve Bursaspor ile evinde karşılaşacak. Samsunspor, diğer iddialı takımlardan İstanbulspor, Keçiörengücü, Altınordu ve Tuzlaspor’a ise konuk olacak. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, ligin ikinci devresinde hata yapmamak ve boşluk bırakmamak için yoğun çaba sarf edeceklerini vurgulayarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları Altay maçıyla birlikte iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Mathias Coureur ve Jugurtha Hamroun’u bundan sonraki karşılaşmalara nasıl hazırlarız? Altay karşılaşmasında oynayan oyuncuların takımla uyumunu daha üst seviyeye nasıl çıkartabiliriz? Eksikliklerimiz var. Onları nasıl çok kısa süre içerisinde nasıl giderebiliriz? Yaptığımız güzel şeyler var. Bunları nasıl mükemmele ulaştırabiliriz? Onlarla alakalı çalışmalara hemen başlayacağız. Önümüzdeki hafta Ümraniyespor karşılaşmasını kazanıp, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak ve artık bundan sonrasını da bir galibiyet serisiyle devam ettirmek istiyoruz” dedi.

“Şampiyonluk için 8-9 takımın verdiği ciddi bir mücadele var”

Ligde 8-9 takımın şampiyonluk yarışında olduğunun altını çizen Ertuğrul Sağlam, “Pandemi sürecinde, taraftarının desteğini tam anlamıyla arkasına alan bizim gibi takımların bence ev sahibi olarak oynadığı karşılaşmalar, biraz kayıp olarak görünüyor. Çünkü taraftar desteği ile burada müthiş bir atmosfer içerisinde oynanan maçlar bence hem ev sahibi olarak bize taraftarın gücünü hissettirirken, rakipleri de baskı altına alıyor. Rakipler artık deplasmanlarda çok rahat oyunlar oynuyorlar. Bunu biz de deplasman maçlarında yaşayacağız, özellikle taraftarı olan takımlara karşı oynarken bunu yaşayacağız. Yine de deplasmana gitmemek, kendi sahanda, bildiğin yerde oynamak bir avantaj gibi görünüyor. Bizim kesinlikle direkt şampiyonluktaki rakiplerimizle kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmaları puan vermeden geçmemiz gerekiyor. Öyle bir yarışın içerisindeyiz ki Bursaspor alttan geliyor, Keçiörengücü bu yarışın içerisinde tutunuyor, Altınordu kopmak istemiyor. 8-9 takımın verdiği ciddi bir mücadele var. Bu yarış içerisinde yanlış yapmamak, hata yapmamak ve bir boşluk bırakmamak lazım” diye konuştu.

“Her hafta 6-7 oyuncumuzu kadroya alamama durumu söz konusu”

Geniş kadro dolayısıyla her hafta bazı isimlerin dışarıda kalacağına değinen Sağlam, “Başkanımızla ikinci yarının planını yaparken karşımızda şöyle bir risk duruyor. Pandemi süreci içerisinde takımımızda Covid-19 olmayan, hastalığı geçirmeyen oyuncularımız var. Öyle bir lanet virüs ile mücadele ediyoruz ki geçtiğimiz sezon mart ve nisan ayında olanların tekrar geçirebileceğini düşünerek, federasyonun aldığı karar doğrultusunda da her ne şekilde olursa olsun maçların oynanmasıyla alakalı çok ciddi bir yaptırım var. O yüzden kadromuzu geniş tutmak istedik. İlerleyen süreçte sakat ve cezalılar da olabilir. Biz bunun sıkıntısını ilk devrede çok ciddi anlamda yaşadık. Böyle bir durum karşısında eksik kalmamak ve boşluk bırakmamak için açıkçası kadromuzu biraz kalabalık tutalım istedik. Dolayısıyla her hafta 6-7 oyuncumuzu kadroya alamama gibi bir durum söz konusu. Bu hafta bazı oyuncular kadroya alınmadı. Haftaya daha farklı isimler olabilir. Taraftarımız ve kamuoyu buna alışsın. Her hafta çok farklı ve sürpriz isimlerin kadroda olamayacağını görmeye alışsın herkes. Tek amacımız; takımı Süper Lig’e taşıyabilmek. Ahmet’le, Mehmet’le, Cemil’le ve Şevket’le kimle olursa olsun bu işi biz bu şekilde başaracağız inşallah” şeklinde konuştu.

“Oyuncular üzüntüsünü takımı huzursuz edecek şekilde yaşamayacak”

Kadroya alınmayan oyuncuların takımı huzursuz etmesine izin vermeyeceğini de ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

“Bir hoca için böyle kadro içerisinde ilk 11 yapmak. İlk 11’den sonra yedekleri de seçiyoruz. 18’e Enes İslam İlkin 2000 doğumlu, onu kadroya alabiliyoruz. 2000 doğumlu üstünde de 3 tane oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Her hafta sakatlık veya cezalı olmazsa 6-7 oyuncumuzu kadroya alamayacağız. Altay maçında Gökhan Alsan, Edwin Gyasi, Veli Çetin, Oğuz Gürbulak, Muhsin Yıldırım, Jugurtha Hamroun ve Enes İslam İlkin’i kadroya giremedi. İnşallah sakat ve cezalı olmaz ama bu, bu şekilde devam edecek. Bu hafta saydığım oyuncularımızı kadroya almadık, haftaya başkaları kadroya alınmayabilir. Bu, bizim işimizin gereklerinden bir tanesi. Ligin bitmesine 4 ay var. ‘Ben’ kavramını tamamen bir kenara bırakıp, ‘biz’ bilincini kendi içimize yerleştirmek gerekiyor. Kimse; ‘Ben oynadım, ben dışarıda kaldım’ demeyecek. Biz diyeceğiz. Burada önemli olan bir gerçek var ki o da takımdır. Takımımızla, yönetimimizle, taraftarımız ve camiamızla bundan sonra ‘biz’ var. Tek gerçek Samsunspor’un başarısı. Kim ne olursa olsun, Samsunspor’un başarısı ön plandadır. Kimse darılmayacak, gücenmeyecek. Tabii ki kendi içerisinde üzülecek ama bu üzüntüsünü bizi huzursuz edecek, içimizdeki disiplini tehdit edecek şekilde yaşamayacak. Buna kesinlikle izin vermeyeceğim. Biz, burada adaleti eşit dağıtmakla yükümlüyüz. Bu takımda benden daha fazla şampiyon olmayı isteyen varsa saygı duyarım. Ama ben şampiyon olmayı çok istiyorum. O yüzden en doğru, en geçerli ve o gün itibariyle en faydalı isimler, hangileri bize katkı yapacaksa, destek olacaksa onlar bizimle olacak. Öbürleri darılmayacak, gücenmeyecek sonrasında da onlar görev alıp, onlar devam ettirecekler.”
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