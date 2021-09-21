banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?

Ersin Destanoğlu ilk kez gol yedi

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının 60. dakikasında konuk ekip skoru 3-1’e getirirken, bu gol, Ersin Destanoğlu’nun bu sezon yediği ilk gol oldu.

Spor 21.09.2021, 21:29
Ersin Destanoğlu ilk kez gol yedi

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının 60. dakikasında konuk ekip skoru 3-1’e getirirken, bu gol, Ersin Destanoğlu’nun bu sezon yediği ilk gol oldu.

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor’u ağırlarken, karşılaşmanın 60. dakikasında konuk ekip farkı 2’ye indiren golü kaydetti. Mücadele 3-0 devam ederken kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vargas, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırırken, skoru da 3-1’e getiren isim oldu. Bu gol, Beşiktaş’ın bu sezon evinde oynadığı maçlarda yediği ilk gol olurken, aynı zamanda kaleci Ersin Destanoğlu’nun da filelerden çıkardığı ilk top oldu. Geride kalan 5 maçın 4’ünde kaleyi koruyan genç eldiven, bu maçlarda rakip forvetlere geçit vermezken, 3-2 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında ise kale Mert Günok’a emanetti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0