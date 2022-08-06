Erol Bulut: “Rehavete kapılıp topu rakibe bıraktık”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, iyi başladıkları maçta rehavete kapılıp topu rakibe bıraktıklarını ve küçük hatalardan dolayı rakibe penaltı verdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında DG Sivasspor, Gaziantep FK’yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, iyi başladıkları maçta rehavete kapılıp topu rakibe bıraktıklarını ve küçük hatalardan dolayı rakibe penaltı verdiklerini söyleyerek, “Sezonun ilk maçını Sivasspor’a karşı oynadık. Kendi evinde iyi oynayan güçlü bir ekip, bunu önceki senelerden de biliyorduk. Maça iyi başladık, oyunun kontrolü bizdeydi. 1-0 öne geçtik ama bundan sonra biraz rehavete kapıldık, topu rakibe bıraktık. Rakipte ilk yarı üzerimize gelip bir iki pozisyona girdi. İkinci yarıda yakaladıkları penaltı, bizim yaptığımız küçük hatalardan dolayı gelen bir penaltı oldu. İkinci yarı maç ortada geçti, biz de rakip de maçı kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yeni arkadaşlarda biraz güç eksikliği gözlemledim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz" dedi.