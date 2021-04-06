Erol Bulut gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmesinde dikkat çeken detay!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 62'ye çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Mücadelede Erol Bulut detayı ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe, Denizlispor karşısında 90 dakika boyunca tam 37 orta yaptı. Bu 37 ortanın 10 tanesinde isabet sağlandı. Fenerbahçe, 2. haftadaki Hatayspor maçından sonra en fazla orta yaptığı ikinci maçı oynadı. 2. haftadaki Hatayspor maçında 25 ortayla bu sezon ligde bir maçta en fazla orta yapan oyuncu olan Caner Erkin, Denizlispor önünde de 20 orta ile maçı tamamladı. Tecrübeli sol bek, Samatta’nın golünde de asisti yaptı.

Bu sezon iç sahada tarihinin en başarısız tablosunu yaşayan Fenerbahçe, bu şanssızlığa son verdi. Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlükteki ilk maçında Kadıköy’de Denizlispor galibiyeti geldi.Ligde iç sahada oynanan son 4 maçından 3’ünü kaybedip 1’inde berabere kalan sarı-lacivertliler, Denizlispor’u devirerek kötü seriyi bitirdi. Fenerbahçe en son 30 Ocak’ta ligin 22. haftasında oynanan maçta Çaykur Rizespor’u evinde 1-0 yenmişti.

Mücadelede 87. dakikada Mert Hakan oyuna girmeye hazırlanırken İrfan Can’ın golü iptal edilince karar değişti. Emre Belözoğlu, Mert Hakan’ı yeniden kulübeye gönderdi. Tam oyuna girecekken yedeğe dönen yıldız orta sahanın üzüldüğünü gören Belözoğlu hemen oyuncusunu alnından öptü, gönlünü aldı. Uzatma anlarında da Mert Hakan oyuna dahil edildi.

Denizlispor maçı öncesi ilginç bir durum gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe ile 25 Mart’ta yollarını ayıran ve görevi bırakan Erol Bulut’un sözleşmesinin halen daha feshedilmediği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında genç teknik adam, Denizlispor maçı öncesinde de Fenerbahçe Teknik Sorumlusu olarak gözükmeye devam etti. Erol Bulut’un sözleşmesinin 30 Temmuz 2020’de yapıldığı, sözleşme bitiş tarihinin de 31 Mayıs 2022 olduğu göze çarptı.

Aynı zamanda Bulut’la beraber ayrılan yardımcı antrenörler Mehmet Yozgatlı, Pantelis Pantelopoulos ve İbrahim Menderes’in de sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin halen daha devam ettiği görüldü.

Şu anda takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu, pro lisans sahibi olmadığı için A ve B lisansları ile normal antrenör statüsünde yer alıyor. Pro lisans sahibi Erdinç Sözer ise henüz Erol Bulut’un kontratı sonlandırılmadığı için yine antrenör statüsünde bulundu.

Bulut’la sözleşme fesih işleri tamamlandıktan sonra pro lisansı olduğu için Erdinç Sözer’in ismi teknik sorumlu olarak federasyon kayıtlarına geçirilecek.

O tarihten sonra da Erdinç Sözer maç önü ve maç sonu açıklamalarıyla beraber basın toplantılarına katılabilecek.

Fenerbahçe formasıyla 5. maçında ilk golünü atma mutluluğuna yaklaşan İrfan Can Kahveci, VAR’a takıldı. Caner’in yerden kullandığı kornerde gelişine ceza yayı üzerinden vuran İrfan’ın şutu Szalai’ye de çarpıp gol oldu. Cüneyt Çakır ilk hamlede golü verse de VAR’da pozisyon izlendi. İrfan Can’ın şutu esnasında Samatta’nın kaleci Cenk’in önünde kalması ve ofsayt pozisyonunda durması nedeniyle iptal kararı çıktı. İrfan Can’ın sevinci de kursağında kaldı. Ancak ofsayt kararı ciddi tartışma yarattı. Samatta’nın kalecinin görüş açısını kapatmadığı Cüneyt Çakır’a anlatılmaya çalışıldı.

Ligde bu sezon duran toplarla öne çıkan Fenerbahçe, kornerdeki üstünlüğünü devam ettirdi. Denizlispor maçında Samatta’nın attığı golle beraber sarı-lacivertliler bu sezon köşe atışlarında toplam 11 gol buldu.Bu alanda da ligin en iyi takımı oldu. 11 korner golünde Caner Erkin tam 5 asistle öne çıktı.

Fenerbahçe’de Denizlispor maçında stat reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklara vurgu yapıldı. Hem maç öncesi hem de karşılaşma esnasında reklam panolarına, “Türkiye’de futbol 1959 öncesinde de vardı” mesajı yansıtıldı. Yönetici Metin Sipahioğlu da, “Biz kendi şampiyonluklarımızın peşine düştük. Çok haklı olduğumuz bir davadayız, yadırganması gereken, başka bir camianın kendi televizyonlarında saatlerce program yapıp, bizim hodri meydan çağrımıza yanıt vermemesi ve bir yandan da TFF’ye dilekçe vermesi” dedi.

Sarı-lacivertliler ilginç bir tesadüfü daha yaşadı. Geçen sezon olduğu gibi teknik direktörlük değişiminde ilk rakip Denizlispor oldu. Ersun Yanal’la geçtiğimiz sezon 3 Mart 2020’de vedalaşan F.Bahçe, Kadıköy’deki ilk maçında Denizlispor’la karşılaşmıştı. Bu sezon da 25 Mart’ta Erol Bulut’la yollarını ayıran kulüp, ligdeki ilk mücadelesini evinde yine yeşil-siyahlı rakibine karşı oynadı.

(Fanatik)