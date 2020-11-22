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Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 80 - Mamak Belediyespor: 91

Erkekler Basketbol 1. Ligi’nin 6. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Mamak Belediyespor’a 80-91 mağlup oldu

Spor 22.11.2020, 19:07
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Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 80 - Mamak Belediyespor: 91
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Erkekler Basketbol 1. Ligi’nin 6. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Mamak Belediyespor’a 80-91 mağlup oldu

Salon: Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Alper Elçikoca xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz x, Burak Can Dilmaç xx 10, Can Altıntığ x 5, Sertay Gürsu xxx 18, Mert Ulutaş x 5, Horace Gilbert Spencer Lii xxx 19, Bahadır Şimşek x, Uğur Dokuyan xx 11, Anıl Atamış x, Sertan İbrahim Sarı x, Keshun Deion Sherrill xx 12

Başantrenör: Atalay Gemen

Mamak Belediyespor: Ali Ulaş Peker x 6, Umar Atın x 3, Oğuzhan Tosun x, Mertcan Solkol x 4, Diante Levan Watkins xxx 16, Yiğit Emre Mirza x, Özgür Şahin xx 8, Yesukan Onar xx 10, Arda Berk Kaya x 2, Mustafa Baki Görür xxx 29, Anthony Keith Lee JR x 6, Engin Sefa Pamukçu x 7

Başantrenör: Murat Dikmen

1. Periyot: 13-18 (Mamak Belediyespor lehine)

Devre: 28-43 (Mamak Belediyespor lehine)

3. Periyot: 61-66 (Mamak Belediyespor lehine)
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