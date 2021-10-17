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Erkan Sözeri: ”Güzel bir geri dönüşle önemli bir galibiyet aldık”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri Altınordu maçının ardından, “Oyuncularımızın ve taraftarımızın enerjisi çok güzeldi. Takımım beni yanıltmadı. Güzel bir geri dönüşle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor maçı var önümüzde, bu mücadeleyi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Spor 17.10.2021, 18:50
Erkan Sözeri: ”Güzel bir geri dönüşle önemli bir galibiyet aldık”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri Altınordu maçının ardından, “Oyuncularımızın ve taraftarımızın enerjisi çok güzeldi. Takımım beni yanıltmadı. Güzel bir geri dönüşle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor maçı var önümüzde, bu mücadeleyi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’in dokuzuncu haftasında evinde Altınordu’yu 6-2 mağlup eden BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözeri, iyi bir geri dönüş yaptıklarını ifade ederek, “15 gün ara bize daha faydalı olacak diye düşündük. Oyuncuların sakatlıkları ve cezalardan dolayı sıkıntı oldu. Önemli olan bu zamanlarda oynattığımız oyuncuların performans vermesiydi. İlk defa oynayan oyuncularımız iyi işler yaptılar. Güzel performans sergiledik. Forvetlerimizde gol attılar. İyi hazırlandığımızı düşünüyorduk fakat iyi ve güzel bir gol yedik. Sonra bir gol daha yiyerek şok olduk. Oyuncularım sonra kalitesini ve enerjisini gösterdiler. Beraberliği ve ardından galibiyeti yakaladık. Oyuncularımızın ve taraftarımızın enerjisi çok güzeldi. Takımım beni yanıltmadı. Güzel bir geri dönüşle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor maçı var önümüzde, bu mücadeleyi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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