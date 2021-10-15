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Eren Güler: “Kulübüme lâyık olmaya çalışacağım”

Bursaspor’la 3 yıllık daha anlaşma sağlayan Eren Güler, her zaman bu kulübe lâyık olmaya çalışacağını söyledi.

Spor 15.10.2021, 11:28
Eren Güler: “Kulübüme lâyık olmaya çalışacağım”

Bursaspor’la 3 yıllık daha anlaşma sağlayan Eren Güler, her zaman bu kulübe lâyık olmaya çalışacağını söyledi.

Bursaspor’un genç oyuncusu Eren Güler, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yeşil-beyazlı takımın 3 yıllık daha anlaşma imzaladığı 18 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: “Büyük Bursaspor camiasında yetişmenin haklı gururunu yaşıyorum. Bana şans geldiği her ân mücadele edip terimin son damlasına kadar savaşıp, hiçbir zaman saygıda kusur etmeden, büyüklerimden öğrendiğimi küçüklerime öğretmekten vazgeçmeyeceğim. Kısacası daha önceden olduğu gibi bu kulübe lâyık olmaya çalışacağım. Şimdi ter döktüğüm şanlı Bursaspor forması altında attığım gollere daha nicelerini eklemek ve birlikte uzanacağımız başarılı yıllara emin adımlarla ilerlemek için yıl sonu bitecek olan sözleşmemi 2024 yılına kadar uzatmış bulunuyor ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bu imzanın hem kulübüm, hem de benim adıma hayırlı olmasını diliyorum.”

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