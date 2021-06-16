Ereğli’ye eskrimden 2 bronz madalya

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından, Sakarya’da 15-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen ‘U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuva’da Kdz. Ereğli Eskrim Gençlik ve Spor Kulübü şehre 2 bronz madalya ile döndü.

Sakarya’da düzenlenen U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuva mücadele eden Kdz. Ereğli Eskrim Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri başarıları ile ilçeyi gururlandırdı. Sporculardan Acar Dankaz ‘U14 Erkekler Kılıç’ta, Şükrü Emre Ergin ‘U12 Erkekler Kılıç’ branşında Türkiye 5’incisi olarak bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı sertifikalarını; Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ömer Bektaş ve TEF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Baydil takdim etti. Kdz. Ereğli Eskrim Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Ergin yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız süreçte alınan tedbirler nedeniyle antrenman yapma sürecimiz kısıtlanmış olsa da, sporcularımız yılmadan çalışmalarına devam ettiler. Sporcularımızı özveri ile yetiştiren Milli Eskrimci ve Milli Hakem Furkan Unutan’ı ve madalya alan sporcularımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.