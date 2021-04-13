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Enner Valencia'nın sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlanan Enner Valencia'nın MR'ının temiz çıktığını duyurdu.

Spor 13.04.2021, 13:53
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Enner Valencia'nın sağlık durumu belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de sakatlanan Enner Valencia'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MR TEMİZ ÇIKTI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun çekilen MR'ında herhangi bir bulguya rastlanmadığı, az miktarda ödemin mevcut olduğu aktarıldı.

Tedavisine başlanıp gün gün takip edileceği ifade edilen Valencia'nın, Başakşehir karşılaşmasında oynaması için bir engelin bulunmadığı öğrenildi.

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