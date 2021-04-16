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Emre Çolak, Karagümrük’le sözleşmesini feshetti

Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Spor 16.04.2021, 14:16
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Emre Çolak, Karagümrük’le sözleşmesini feshetti

Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük’e transfer olan ve bir süre önce yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Emre Çolak, sözleşmesini feshettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük’e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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