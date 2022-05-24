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Emre Belözoğlu: "İnşallah bir gün Fenerbahçe’nin başında sizleri mutlu edeceğiz"

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Günleri’nde söyleşiye katılan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Teknik adamlığım geliştikten sonra Allah nasip ederse Fenerbahçe’nin başında sizleri mutlu edeceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz, kuvvetimiz var" dedi.

Spor 24.05.2022, 22:30
Emre Belözoğlu: "İnşallah bir gün Fenerbahçe’nin başında sizleri mutlu edeceğiz"

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Günleri’nde söyleşiye katılan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Teknik adamlığım geliştikten sonra Allah nasip ederse Fenerbahçe’nin başında sizleri mutlu edeceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz, kuvvetimiz var" dedi.

Esenler Belediyesi tarafından 19-29 Mayıs tarihleri arasında ‘Gençlik Günleri’ gerçekleştiriliyor. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikler arasında yer alan söyleşi gününde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu gençlerle bir araya geldi. Söyleşide yoğun sevgi ve sloganlarla gelen genç teknik adam ilk olarak başarılı olan genç teknik direktörler ile ilgili konuştu. ’Futbolun içinden gelenlerle birlikte ülkemizde çok değerli genç teknik adamlar yetişiyor, ben de bunlardan biri olmak için çaba sarf ediyorum’ diyen Emre Belözoğlu, takımı Başakşehir ile ilgili olarak, "İyi ve hazır bir takıma geldim. Genlerinde Avrupa kupaları bulunmuş, şampiyonluk yaşamış bir kulüp. Benim de 5 senemi geçirdiğim önemli bir yer. Birbirimizi tanıyoruz ve birbirimize iyi geliyoruz. Oyuncu arkadaşlarım da iyi bir reaksiyon gösterdiler. Kendi potansiyelimizin 10 puan gerisinde kalsak da, başarısız bir sezon diyemeyiz. Aldığımız 65 puanla takımımız Avrupa kupalarına götürdük, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Her şeyin kader kısmet olduğunu düşünüyorum. Benden önce de değerli bir teknik adam vardı; Aykut hoca. Çalıştık, Allah çalışanın her zaman yanında olduğunu düşündüğümüzden işimize sımsıkı sarıldık. Bildiğimiz tek şey de zaten futbol” ifadelerini kullandı.

"Etrafında toplanacağımız bir tane ülkemiz var"

Emre Belözoğlu, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’u tebrik ederken, tepki gösteren gençlere tebrik etmesini bilmelerini belirterek şunları söyledi:

"Her zaman hayatınızda hakkaniyetli olun, adil olun. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bir takım şampiyon olmuşsa onu sizin arkadaşınız da olabilir, taraftarı da olabilir, tebrik etmeyi bilin. Ben bir Fenerbahçeliyim. Bugün Galatasaray da, Beşiktaş da şampiyon olsa tebrik edeceğiz. Bizim etrafında toplanacağımız bir tane ülkemiz var."

"Hedefimiz ligde başa oynamak"

Gelecek sezonla ilgili Başakşehir’in hedefini açıklayan Belözoğlu, "Bizim hedefimiz bu ligde, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi başa oynamak. Onlarla baş etmek kolay değil. Hem oyuncu yapısı olarak, hem de camia olarak, yine de onlarla mücadele etmek için çalışacağız" dedi.

"3 yada 4 oyuncu transfer etmek istiyoruz"

Yeni sezon öncesi Başakşehir’in transfer döneminde nasıl bir politika izleyeceği hakkında da bilgiler veren genç teknik adam, "Elimizdeki kadro güçlü bir kadro. Bunu daha da kaliteli hale getirmeye ihtiyacımız var. Oynatmak istediğimiz dominant ve zor bir oyun var. Bu oyuna alışkanlık göstermiş olan oyuncu grubumuz var. Buna destek verecek, kalitemizi arttıracak 3 yada 4 oyuncu içeriye katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Voleybol ve basketbolda daha başarılı ülkeyiz, altında eğitim yatıyor"

Türk Milli Takımı hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Belözoğlu, "Milli takımımızın başarılı olduğu dönemleri hep birlikte yaşadık. Gerçekçi olmak lazım. Voleybolda, basketbolda çok daha başarılı bir ülkeyiz. Bunun da altında eğitim ve altyapı yatıyor. Bu branşlardaki yönetici profillerinin de değeri ve önemi var. Kulüp anlamındaki başarılarında da federasyonların payı var. Türk futbolunun da ah vah halinde olduğunu düşünmüyorum. Değişeceğiz, gelişeceğiz. Gerçekten liyakati olan insanlar, görevlere geldikçe Türkiye’deki futbol seviyesinin de git gide yükseleceğine ve Avrupa’da kulüplerle yarışabilecek, kupalar getirebilecek, ülkemizdeki bu gençleri sevindirebilecek süreçleri yaşayabileceğimize inanıyorum" dedi.

Söyleşiye katılan gençlerin sorularını da yanıtlayan Emre, takımın en komiği ile ilgili, “Takımda en komik Deniz Türüç geliyor. Bazı natürel hareketleri var, takımın neşe kaynağı” dedi. Bu sezon takımda en verim aldığı mevki ile ilgili de konuşan Emre, “Merkez orta sahada oynayan arkadaşlarımız, ben de o mevkide oynadığım için daha eğitmenlik yaptığımı düşünüyorum. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yaptı. Bir takımın merkez orta sahası çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.

"Arda Güler’deki yetenek 16 yaşında hiç birimizde yoktu"

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili konuşan Emre, çok farklı yeteneğe sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Arda Güler 15 yaşında, ben Fenerbahçe’de Sportif Direktörlük yaparken profesyonel mukavele imzaladık. Ben de çok yetenekli bir oyuncuydum, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekli bir oyuncuydu. Arda Turan çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama Arda Güler’de görmüş olduğum yetenek, 16 yaşında hiç birimizde yoktu. Ama sahip çıkarken onu doğru beslememiz ve doğru eğitmemiz gerekiyor. Gelişimini hep beraber göreceğiz. Ben çok büyük bir futbolcu olacağını ve Avrupa’da ülkemizi temsil edeceğini düşünüyorum."

"İnşallah bir gün Fenerbahçe’nin başında sizleri mutlu edeceğiz"

Emre Belözoğlu, genç bir Fenerbahçeli’nin ‘İleride yeniden Fenerbahçe Teknik Direktörü olmak ister misiniz?’ sorusunu yanıtlayarak, “Fenerbahçe’nin en zor günlerinde, en mutlu günlerinde orada oldum. Hep kendimi oraya ait hissettim. Galatasaray alt yapısında yetiştim, Avrupa kupası kaldırdık. Ama ben Fenerbahçeli Emre oldum. Hepimizin hayatta hayalleri var. Herkesin ağzında ‘yarım kalan hikaye’ diyorlar. Fenerbahçe benim için hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın kendisi oldu. O yüzden Fenerbahçe bizim için gönlümüzde en güzel yerde ve Allah nasip ederse teknik adamlığım daha da geliştikten sonra gözleri gülen kardeşlerimin yüzlerini güldürmek istiyorum. Bunu yapabilecek gücümüz, kuvvetimiz var. İnşallah bunu yapacağız. Türk futboluna hizmet ederken, inşallah bir gün Fenerbahçe’nin başında sizleri mutlu edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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