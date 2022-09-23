Emre Bayraktar: “Şans ve şansızlık diye bir şey kabul etmiyorum’’

Samsunspor Teknik Sorumlusu Emre Bayraktar, şans ve şanssızlık gibi kelimelerden hoşlanmadığını, kimseden bunun gibi cümleler duymak istemediğini ve sadece daha çok çalışıp iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Samsunspor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın ayrılığından sonra teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Bayraktar, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın şu anda kendilerine göreve devam etmelerini söylediğini ve konsantre bir şekilde takımla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

“Bu hafta da inşallah istediğimiz sonucu alacağız”

Gün içerisinde yapılan antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Emre Bayraktar, “Geçen hafta iyi bir maç oynadık, iyi bir maç geçirdik ve istediğimiz sonucu aldık. Ben futbolda şansa ve şanssızlığa çok inanan birisi değilim. Eğer sen doğru hamleyi, doğru mücadeleyi sahaya vermezsen o top bir şekilde rakibin önüne de düşer ve ıskalarsın. Ama sen o doğru mücadeleyi verirsen, isteğini, arzunu sahaya yansıtırsan o top senin bir şekilde önüne geliyor ve gol atabiliyorsun. O yüzden şans ve şansızlık diye bir şey kabul etmiyorum. Oyuncularla da konuştuk, kimsenin ağızından böyle kelimeler duymak istemediğimi söyledim. Tüm camiaya da bu mesajı vereyim, şanslı şanssız gibi bir şey yok. Bizim çalışmamız gereken çok şey var, iyi yaptığımız da birçok şey var. Biz yapmamız gerek işleri yoluna koyup, bu hafta da inşallah istediğimiz sonucu alacağız” dedi.

Bayraktar, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Biz şu anda takımın başında çalışan profesyonelleriz, bize nasıl bir görev verilirse bunu yapmak için buradayız. Başkanımız şu anda burada aynı şekilde devam etmemizi söyledi. Biz de tam konsantrasyon ile takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Celil büyük ihtimal bu hafta aramızda olamayacak ama sakatlığı iyiye gidiyor. Osman’da çok ciddi bir sıkıntı yok. Pazartesi veya salı gününden itibaren bizimle çalışmalara başlayacak.”

Suat Çakır: “Saha kenarında da yerimi almaya hazırım”

Tekrar göreve başlamasıyla ilgili konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır ise, “Yaklaşık 3 gündür görevdeyim ve 3 gündür kulübe gidip geliyorum. Kulüpte yaşanan kaoslar sonucu tekrardan göreve geldik. Bu görevde tecrübelerimizi birleştirerek ve şehirle bütünleşerek görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Kulüp tarafından bir icra kurulu oluşturuldu. Ben de futbol şubesiyle ilgili görevlendirildim. Kaosu atlattıktan sonra başkanla daha geniş konuşmalar yapacağız. Takım ihtiyaç hissederse saha kenarında da yerimi almaya hazırım” cümlelerine yer verdi.

"Başkanımıza takımın başında olması gereken hoca profilini anlattım"

Teknik direktör çalışmalarıyla alakalı da Çakır, “Bayram Bektaş’tan sonra başkanımız hoca çalışmalarına başlamış. Ben de 2 gün önce başkanımıza takımın başında olması gereken hoca profilini anlattım. Başkanımız hoca çalışmalarına devam ediyor. Hoca konusunun da birkaç gün içerisinde şekilleneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Celil Yüksel ve Osman Çelik’in sakatlıkları dışında milli takıma giden Arvydas Novikovas ve Ümit Milli Takım’a çağrılan oyuncular antrenmana katılmadı.