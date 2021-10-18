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Emre Aşık kaza geçirdi

Yağmur Sarnıç'la gergin bir boşanma atlatan Emre Aşık bu kez geçirdiği kaza nedeni ile zor anlar yaşıyor. Emre Aşık, motosikletiyle bir otomobile çarparak hastaneye kaldırıldı. İki kazazede olay nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Spor 18.10.2021, 11:39
Emre Aşık kaza geçirdi

Eski eşi Yağmur Sarnıç tarafından öldürülme hakkında öldürülme planları yapıldığı ortaya çıkan Emre Aşık motorsikleti ile kaza geçirdi.

Ünlü futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde sabah 9 sıralarında motosikletiyle Sarıyer'de ilerliyordu. İstinye Park AVM yakınlarındaki trafik ışıklarında beklemeye başlayan Aşık, yeşil ışık yandığında hareket etmek istedi. İddiaya göre, bu sırada yan yönden gelen bir araçla çarpışan Aşık, çarpmanın etkisi ile motosikletinden düştü ve ayağından yaralandı. Diğer aracın sürücüsünün de özel bir televizyon kanalında şoför olduğu belirlendi.

İki taraf da şikayetçi olmadı

Volkan Sağlık isimli şoför, 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ünlü futbolcu, Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis merkezine giderek ifade veren iki kazazede, birbirlerinden şikayetçi olmadı. 

Kaynak:Sabah

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