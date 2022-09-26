Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği Dayanışma Komisyon Üyesi oldu

UCI-Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nu ’Dayanışma Komisyon Üyeliği’ne getirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu Kararı ile UCI’ın en yüksek bütçeli komisyonu olan Birlik-Dayanışma Komisyonu üyeliğine getirildi. Kurul, dünyadaki bisiklet sporunun gelişmesi için maddi ve manevi destek veriyor, ülke federasyonları arasındaki iş birliğinin yapılmasına da destek oluyor. Ayrıca UCI’ın en üst organına danışma projeleri sunuyor.

Müftüoğlu’na UCI tarafından verilen görev bisiklet otoriteleri tarafından da sevinçle karşılandı.

Bisiklette güzel şeyler oluyor

Kasım 2021’de Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı olan Emin Müftüoğlu, yoğun bir bisiklet çalışması yürütüyor. Müftüoğlu, geçmiş yıllarda UCI yönetimi ve Balkan ülkeleri Bisiklet Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Emin Müftüoğlu konu ile ilgili olarak, “Bu bir güven tazelemesidir. Bize duyulan büyük güvenin eseridir. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bisiklet sporunun ülkemde en iyi noktaya gelmesi için gayret edeceğim. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bisiklet dünyası otoritelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu görev ülkem adına bir gurur, ülkemin bisikletteki dünya onurudur” dedi.