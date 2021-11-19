Emin Adanur, Timsah Park’ta incelemelerde bulundu

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Emin Adanur, dükkanların kiralanacağının açıklanmasından sonra Timsah Park’ta incelemelerde bulundu.

Timsah Park’taki boş dükkanların kiralanacağı açıklanmasının ardından Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, stadyumda incelemelerde bulundu. Adanur açıklamaların ardından stadyum müdürü Varol Çorapçigil ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede boş dükkanlar ile ilgili analizler yapıldı, konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Adanur daha sonra yaptığı açıklamada, haziran ayında göreve geldiklerinden günden bu yana birçok konuya yetişmeye ve yapılmayan işleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Birçoğunu da gerçekleştirdik. Şimdi de stadyumun altında atıl olan alanların kullanıma açılması, hem Bursaspor’un bundan faydalanması hem de vatandaşlarımızın yararlanması için hayata geçireceğimiz proje için buradayız. Stadın alt kısmının bu kadar zaman boş kalması çok anlamsız. Bugün de yerinde inceleme ve denetleme yaptık. Dükkanları inceledik. Ben bu zamana kadar buraya gelip inceleme yapamamıştım. Sadece kamuoyundan maliyetin çok fazla olduğunu dolayısıyla çok fazla talebin olmadığı söylemlerini duymuştum. Sadece 2019 yılında bir firma tarafından başvuru yapılmış. Ama bu teklifle kimse ilgilenmemiş ve geri dönüş yapılmamış. Şimdi biz o ve onun gibi firmalara tekrardan ulaşacağız."

"38 bin metrekare bir alan görünüyor"

Emin Adanur, stadın içerisinde gördüğü kadarıyla bir arıza olmadığını ifade ederek, "Sadece çok kısa sürede fayans ve boya işlerinin yapılması gibi küçük çaplı işlemlere ihtiyacı var. Biz şimdi Gayrimenkul ve ekspertiz firmasıyla anlaştık. Onlar gelip bu hafta içerisinde inceleme yapacaklar. 38 bin metrekare bir alan görünüyor. Bu alanın 17-18 metrekarelik kısmının kiralanabileceği görünüyor. Biz de kalan atıl alanları düğün salonu tarzındaki işletmeler için kullanıma açmayı düşünüyoruz. Dükkanların kiralama değeri ile ilgili bize bilgilendirme yapacaklar. Biz de vermiş olduğumuz 30 Kasım tarihinde bize gelecek kişilere bu dosyaları sunacağız. Talep karşılığında da kiralama işlemini gerçekleştireceğiz. Toplam 1 ya da 1,5 ay içerisinde bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Bunlar tarihe geçecek"

Taraftar için buluşma ve sosyal toplanma alanları inşa edeceklerini ifade eden Emin Adanur, "Hem çevredeki halkı maç günlerinde rahatsız etmemek için hem de taraftarımıza güzel bir alan sunmak için bunu yapacağız. Eskiden Atatürk Stadı’nın olduğu alanda Arap Parkı ve Kültürpark vardı. Taraftarımız burada toplanıp maç öncesi bir araya geliyordu. Orada gezip, yiyip, içiyorduk. Şimdi burada böyle bir alan olmadığı içim mahalle içerisinde bunlar yapılıyor ve dolayısıyla vatandaş bundan rahatsız oluyor. Artık böyle bir durum kalmayacak. Biz geldiğimiz günden beri Bursaspor’da ilklere imza attık. Stat isim hakkını sattık. Milli maçı buraya aldık. Bunların hepsi ilkti. Şimdi dükkanları kiralayacağız. Bu da ilk olacak. Bunlar tarihe geçecek. Bu yüzden çok mutluyum. Genç yaşta ve Bursaspor için bu girişimleri yapmak benim için onurlu ve gururlu bir durum."