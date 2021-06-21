banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sedat Peker'den yeni video!
Sedat Peker'den yeni video!
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?

Emin Adanur: “Bursaspor’un geleceği 500 bin Euro’ya çöp edilmiş”

Bursaspor Yönetin Kurulu Lideri Emin Adanur, eski yönetimin anlaşma sağladığı Bursaspor Token ile ilgili konuştu. Adanur, “Bursaspor’un geleceği 500 bin Euro’ya çöp edilmiş” ifadelerini kullandı.

Spor 21.06.2021, 11:03
Emin Adanur: “Bursaspor’un geleceği 500 bin Euro’ya çöp edilmiş”

Bursaspor Yönetin Kurulu Lideri Emin Adanur, eski yönetimin anlaşma sağladığı Bursaspor Token ile ilgili konuştu. Adanur, “Bursaspor’un geleceği 500 bin Euro’ya çöp edilmiş” ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’un 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, Twitter sohbet odasında açıklamalarda bulundu. Eski yönetimin Bursaspor Fan Token için bir firmayla anlaşma yaptığını ve 500 bin Euro’nun kulübe girdiğini açıklayan Adanur, “Bursaspor’un geleceği 500 bin Euro’ya çöp edilmiş. Gerekirse bu parayı biz verip iptâl edeceğiz. İleride Bursaspor buradan inanılmaz kâr edebilir. Lâkin plânsız bir şekilde böyle bir hamle yapılmış. Kendimiz bunu üretebilsek kasamıza milyonlarca dolar girebilir” ifadelerini kullandı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493