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Elazığspor, 18 futbolcuyla Hatay’a gitti

Elazığspor, Cumartesi günü oynanacak olan Osmaniyespor maçı için Hatay’a gitti.

Spor 23.09.2021, 14:34
Elazığspor, 18 futbolcuyla Hatay’a gitti

Elazığspor, Cumartesi günü oynanacak olan Osmaniyespor maçı için Hatay’a gitti.

TFF 3. Lig 1. grubun 4. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Osmaniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayarak zorlu maç için Hatay’a gitti. Kulüp tesislerinden Hatay’a doğru yola çıkan bordo-beyazlı kafilede maç eksikliği olan Yiğitcan Erdoğan kadroda yer almazken, hafif sakatlıkları bulunan Salih Polatdemir ile Yusuf Ensar Poyrazlı kafileye dahil edildi. Teknik Direktör Cafer Aydın’ın takdiriyle maç kadrosunda; İbrahim, Ali Can, Murathan, Gökhan, Muhammed Düzgüner, Eray Berk, Hasan, Ahmet Ormanoğlu, Cihan Canpolat, Cihan Aslan, Salih, Muhammed Umut, Ahmet Ertuğrul Öztürk, İzzet, Yusuf Ensar, Fırat, Görkem ve Selim Enes olmak üzere 18 futbolcu yer aldı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde konaklayacak ve maç günü Osmaniye’ye geçecek olan Elazığspor kafilesi, Cumartesi günü saat 15.30’da 7 Ocak Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmanın ardından yine karayolu ile Elazığ’a dönecek.

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