Egemen Güven, Frutti Extra Bursaspor’da

Frutti Extra Bursaspor, milli basketbolcu Egemen Güven’i kadrosuna kattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor transfere doymuyor. Son bir haftada iç transfer haberi ile taraftarını mutlu eden yeşil-beyazlı ekip, bugün de Egemen Güven’i kadrolarına kattıklarını duyurdu. Frutti Extra Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz 2,09 boyundaki 1996 doğumlu pivot Egemen Güven ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Afyon Bld. formaları giyen milli oyuncu, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu seçildi."