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E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi Maurizio Mariani

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe’nin, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Spor 14.09.2021, 12:06
E.Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi Maurizio Mariani

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe’nin, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 22.00’de başlayacak mücadelede Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani’nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Massimiliano Irrati üstlenecekken, Irrati’ye Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Marco Di Bello eşlik edecek.

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