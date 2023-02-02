AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 18. hafta yarın oynanacak Galatasaray-Ziraat Bankkart maçı ile başlayacak.

Efeler Ligi’nde 18. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Cumartesi ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek. Hafta Tokat Belediye Plevne - Hatay BBSK arasında oynanacak müsabaka ile tamamlanacak.

Efeler Ligi’nde haftanın programı şu şekilde:

Yarın

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart

4 Şubat Cumartesi

15.00 Arkas Spor - Halkbank

16.00 Develi Belediyespor - Bursa BBSK

5 Şubat Pazar

13.00 Türşad - Cizre Belediyesi

15.00 Spor Toto - Fenerbahçe

15.00 Hekimoğlu GCT BVİ - Altekma

15.30 Tokat Belediye Plevne - Hatay BBSK