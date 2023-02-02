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Efeler Ligi’nde 18. hafta heyecanı
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 18. hafta yarın oynanacak Galatasaray-Ziraat Bankkart maçı ile başlayacak.
Spor 02.02.2023, 15:01
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 18. hafta yarın oynanacak Galatasaray-Ziraat Bankkart maçı ile başlayacak.
Efeler Ligi’nde 18. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Cumartesi ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek. Hafta Tokat Belediye Plevne - Hatay BBSK arasında oynanacak müsabaka ile tamamlanacak.
Efeler Ligi’nde haftanın programı şu şekilde:
Yarın
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart
4 Şubat Cumartesi
15.00 Arkas Spor - Halkbank
16.00 Develi Belediyespor - Bursa BBSK
5 Şubat Pazar
13.00 Türşad - Cizre Belediyesi
15.00 Spor Toto - Fenerbahçe
15.00 Hekimoğlu GCT BVİ - Altekma
15.30 Tokat Belediye Plevne - Hatay BBSK