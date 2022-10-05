Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Altekma: 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında karşılaştığı Altekma’yı 3-1 mağlup etti.

Efeler Ligi’nin 2. haftasında Cizre Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk seti 25-19 Altekma üstünlüğüyle geçilirken, Cizre Belediyespor ikinci sette 25-23, üçüncü sette 25-15 ve dördüncü seti de 25-21 kazanınca mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeri

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Osmany Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur)

Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Selman Ateş, Altay Demirci)

Setler: 19-25, 25-23, 25-15, 25-21

Süre: 104 dakika (26, 29, 22, 27)