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Edirne’de kanolar suya indi

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık bir yıl aradan sonra kanolarını suya indirmenin sevincini yaşayan Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, doyasıya kürek çekti.

Spor 11.06.2021, 13:09
Edirne’de kanolar suya indi

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık bir yıl aradan sonra kanolarını suya indirmenin sevincini yaşayan Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, doyasıya kürek çekti.

Edirne’nin kent merkezinde bulunan Meriç Nehri’ne iniş yapan sporcular, Meriç Köprüsü bölgesinde bir süre kürek çektikten sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan Tunca Nehri’nin birleştiği noktaya geldi. Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, ardından iki nehrin birleşim noktasından Tunca Nehri’ne geçiş yaptı. Kano yapan sporcular çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu. EDOSK Başkanı Fatih Altun, etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.
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