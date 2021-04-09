Edin Visca'ya talipler artıyor!

Fırtına’nın yıllardır kurduğu Edin Visca hayali bu yaz gerçek olabilir... 3 senedir sürekli gündeme gelen Boşnak yıldız için Trabzonspor Yönetimi ciddi hamlelerde bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2011’de keşfedip Başakşehir’e getirdiği ve yaklaşık 6 yıl hocalığını yaptığı eski öğrencisini kadroda çok isterken; oyuncunun menajeriyle temasa geçilmişti.

10 yıldır Başakşehir forması giyen Visca, artık yeni bir maceraya yelken açmayı hedefliyor. Trabzonspor’un yanı sıra Visca’ya Fenerbahçe ve hatta diğer büyük kulüplerin de ilgisi bulunmasına rağmen Avcı kozuyla Fırtına bir adım önde gözüküyor.

Hocanın gözü yönetimde

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre 31 yaşındaki yıldız için oldukça istekli davranan Karadeniz ekibi, Başakşehir’in de kapısını çaldı.

Daha önce Visca’ya yapılan teklifleri direkt reddeden Başakşehir, bu kez “Sezon sonu konuşalım” cevabını verdi. Eski öğrencisiyle bizzat görüşecek olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimin de her türlü fedakarlığı yapmasını bekliyor. Tecrübeli hoca, yeni sezonda Nwakaeme-Visca kanatlarıyla hücum hattına seviye atlatmak istiyor. Avcı, Boşnak yıldızın Bakasetas gibi bir etki yaratacağını düşünüyor.

(Ajansspor)