Eda Erdem’e plaket verildi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar’a plaket verildi.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar’a plaket verildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından ’Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ listesine seçilen Eda Erdem’e plaketi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç takdim etti.