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Eczacıbaşı’nda derbi hazırlıkları devam ediyor

2021-2022 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı konuk edecek.

Spor 11.10.2021, 13:51
Eczacıbaşı’nda derbi hazırlıkları devam ediyor

2021-2022 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı konuk edecek.

Turuncu-beyazlılar, Nilüfer Belediyespor deplasmanının hemen ardından derbi hazırlıklarına başladı.

VakıfBank maçı öncesi görüşlerini paylaşan kaptan Tijana Boskovic, “Ligin ilk derbisine çıkacağız ve kendi evimizde uzun zaman sonra seyircimiz karşısında oynayacağız. Maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tutmaya çalışacağız. Bir önceki maçımızdaki hatalarımızın farkındayız. Bunların üstüne giderek daha iyi bir oyun sergileyeceğimize inanıyorum. Taraftarlarımızı bizi desteklemeye çağırıyorum” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank karşılaşması 12 Ekim Salı günü, saat 18:00’de, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.

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