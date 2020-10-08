banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Atlı polisler Bursa sokaklarında
Atlı polisler Bursa sokaklarında

Eczacıbaşı VitrA, Karayolları’nı konuk edecek

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ 8. HAFTASINDA ECZACIBAŞI VİTRA SAHASINDA ANKARA EKİBİ KARAYOLLARI İLE KARŞILAŞACAK.

Spor 08.10.2020, 10:50
3
Eczacıbaşı VitrA, Karayolları’nı konuk edecek

Misli.com Sultanlar Ligi 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA sahasında Ankara ekibi Karayolları ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA ile Karayolları yarın saat 15.00’de Eczacıbaşı Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak. Geçtiğimiz sezon Karayolları takımında kiralık olarak oynayan turuncu-beyazlıların genç orta oyuncusu Merve Atlıer, karşılaşmayla ilgili görüşlerini dile getirdi. Karayolları’nın mücadeleci ve iyi servis atan genç bir takım olduğunu söyleyen Merve, "Çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Evimizde güzel bir galibiyet alıp, takım oyunumuzun daha da üstüne koyarak önümüzdeki önemli haftaya motivasyonumuz yüksek girmek istiyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2