Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe’ye mağlup oldu
Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan, Eczacıbaşı VitrA, rakibine 3-1 kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan ekip Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sete de kontrollü başlayan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-8 önde girdi ve seti 25-17 bitirdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kaptan Tijana Boskovic’in hücumları ile kontrolü ele geçiren turuncu*beyazlılar, Beyza Arıcı’nın kritik yerlerdeki bloklarıyla seti 25-21 aldı. Eczacıbaşı VitrA’lı oyuncular bu sette toplam 5 blok sayısı ile oynadı.
Yasemin’in servisleriyle başlayan dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, genç smaçör Saliha’nın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-9 önde girdi. Fakat teknik molanın ardından farkı kapatan ev sahibi maçı 3-1 sonlandırdı.Eczacıbaşı VitrA, 20 Ocak Çarşamba günü 19. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor’u konuk edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Tottenham
|18
|33
|5. Man City
|16
|32
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12