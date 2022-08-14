Dursun Özbek: “Hakem bazı kararlarında adil değildi”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresunspor ile oynanan müsabakanın hakemi Kadir Sağlam’ın bazı kararlarında adil olmadığını ifade etti. Özbek ayrıca, Victor Nelsson ile ilgili Sevilla’nın teklifinin istedikleri rakamlara ulaşmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, istenmeyen bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, “Giresunspor’u tebrik ediyorum. Oyunun hakimi genelde bizdik ama istediğimiz pozisyonları bulamadık, bir top direkten döndü. Sezon başında olabilecek şeyler. Sezon uzun bir maraton. Buradan çıkaracağımız dersler de var. Dolayısıyla bundan sonraki maçımız için hazırlanacağız. Sezonun geri kalan kısmında da oyunumuzu daha da güzelleştirmek için eksik kalan yerlerimiz varsa bunlar bir gösterge. Onları tamamlamak üzere transfer sezonuna devam ediyoruz. Önümüzdeki haftadaki maça konsantreyiz. Taraftarlar çok güzeldi. Bizi destekliyor ve buna devam edecekler. Onlardan ricam bu. Sezonun daha başı. Önümüzde çok uzun bir yol var. Bu yolda özellikle Cumhuriyetin 100. yılında başarıyı yakalamak için hem teknik ekip hem taraftar ve hem yönetim elinden gelen her şeyi yapacak. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerek. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamak lazım. Onları mutlu etmemiz gerek. Önümüzdeki haftaya konsantreyiz” dedi.

“Hakem bazı kararlarında adil değildi”

Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam’ın yönetimi ile ilgili soruya cevap veren Dursun Özbek, “Hakemlerle ilgili sezon başında yorum yapmak yanlış. Sahada herkesin gördüğü, bazı kararlarında adil değildi. Ama sezon uzun. Sezonun başında böyle bir yorum yapmak pek uygun değil. Daha iyi olacağız taraftarlarımıza sözüm bu” ifadelerini kullandı.

“Nelsson için Sevilla’nın teklifi istediğimiz gibi değil”

Victor Nelsson’un transfer konusuna değinen Özbek, “Nelsson ile ilgili Sevilla’nın teklifi var masada. İstediğimiz rakam değil. Dolayısıyla istediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz, bekleyeceğiz. Takımın önemli bir oyuncusunu istediğimiz rakam gelmezse satmayı düşünmüyoruz” diye konuştu.

“Transfer konuları kulübe zarar veriyor”

Galatasaray ile adı anılan İtalyan forvet Belotti’nin transferi ile ilgili soruyla ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, “Transferle ilgili yorum yapma durumunda değilim. Yapılan yorumlar kulübe zarar veriyor. Ben bugünkü oyunla ilgili düşünceleri söyledim. Alınan netice kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler var” şeklinde konuştu.

“Abdülkerim ile ilgili Galatasaray’ın beklentisi yüksek”

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın yenilen golde hatasıyla ilgili soruyu cevaplayan Özbek, şunları söyledi: “Abdülkerim önemli bir oyuncumuz, Galatasaray’ın beklentisi yüksek. Oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerek. Onun için bence önümüzdeki haftaya konsantreyiz. Ligin daha ikinci maçı. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız.”