banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Almanya Kupası sahibini buluyor
Almanya Kupası sahibini buluyor
Dünya şampiyonu Alleben’den
Dünya şampiyonu Alleben’den
Gözü kapalı ders yaptılar
Gözü kapalı ders yaptılar
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Dursun Özbek: "12 Haziran’ı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, listesini divan başkanlığına teslim etti. 12 Haziran’ı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Özbek, "Galatasaray’ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var" dedi.

Spor 20.05.2022, 17:51
Dursun Özbek: "12 Haziran’ı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, listesini divan başkanlığına teslim etti. 12 Haziran’ı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Özbek, "Galatasaray’ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda aday olan Dursun Özbek listesini Nef Stadyumu’nda bulunan divan başkanlığına teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bu süreçte seçim yarışına giren değerli Eşref kardeşime de başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi 11 Haziran’da seçimimiz var. 12 Haziran’ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray’ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran’dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Bildiğiniz gibi bugünden itibaren başlayan seçim sürecinde de bu projeleri anlatacağız. Biz Galatasarayız. Bizde sen-ben yok. Sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz. Bu seçim sürecinde, Galatasaray’ın etik değerlerine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Hep öyle olmuştur. Bu hizmet yarışına giren herkese de bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanan Galatasaray olacak"

Ekibinin Galatasaray’a gönül vermiş isimlerden oluştuğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek bir ekibimiz var. Geçmişten aldığımız dersler var. Geçmişten gelen deneyimimiz var. Ekibe baktığınız zaman zaten şu an gelemeyen arkadaşlarım var. Listeyi okuduğunuz zaman liste her şeyi söylüyor. Geçmişten gelen deneyimlerle de bundan sonraki süreci Galatasaray’a çok faydalı yöneteceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Erden kardeşim de planladığımız gibi Sportif AŞ’de yer alacak. Ayrıca kendisinin çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde de en önde kulübüne hizmet edecek. Kendisine vereceği katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bir teşekkür de ekibimde bulunan değerli kardeşim Cemal Özgörkey, Metin Öztürk kardeşim ve bütün arkadaşların hepsine başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir süreç olacak. İnşallah kazanan Galatasaray olacak" şeklinde konuştu.

Metin Öztürk ile birleşmeleriyle ilgili olarak sorulan soruya Özbek, "Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Galatasaray’da birleşme ayrılıklarda olur. Bizim bir aile olduğumuzu söyledim. Bir ailenin bireyleriniz sadece" diye cevap verdi.

Dursun Özbek’in yönetim kurulu listesinde; Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmet İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Dikran Gülmezgil yer aldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Keçiörengücü 35 48
12. Gençlerbirliği 35 48
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık