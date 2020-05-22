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Dünyanın en tehlikeli sporu! Ölüm oranı %85

Roket teknolojisi ve aerodinamik hesaplamalarla geliştirilen sürat motorları yarışları, %85 ölüm oranı ile dünyanın en tehlikeli sporudur! Sürat motoru yarışları ilk olarak 1909 yılında düzenlenmiştir. 1927 yılına kadar resmi olmayan organizasyonlarla devam eden yarışlar, 1928 yılında resmi bir kategori haline gelmiş ve 1930 yılında ise sporcuların derecelerinin, katettikleri su yolunu bir de ters yönde katedilmesi ile gerçekleştirilen iki etabın hızlarının ortalaması alınarak belirlenmesi kuralı getirilmiştir. Monako Prensliği tarafından yönetilen Uluslararası Motonautique Birliği’nin onayladığı kayıtlara göre, son dünya rekoru, 1978 yılında kırılmıştır.

Dünyanın en tehlikeli sporu! Ölüm oranı %85

Roket teknolojisi ve aerodinamik hesaplamalarla geliştirilen sürat motorları yarışları, %85 ölüm oranı ile dünyanın en tehlikeli sporudur! Sürat motoru yarışları ilk olarak 1909 yılında düzenlenmiştir. 1927 yılına kadar resmi olmayan organizasyonlarla devam eden yarışlar, 1928 yılında resmi bir kategori haline gelmiş ve 1930 yılında ise sporcuların derecelerinin, katettikleri su yolunu bir de ters yönde katedilmesi ile gerçekleştirilen iki etabın hızlarının ortalaması alınarak belirlenmesi kuralı getirilmiştir. Monako Prensliği tarafından yönetilen Uluslararası Motonautique Birliği’nin onayladığı kayıtlara göre, son dünya rekoru, 1978 yılında kırılmıştır.

22 Mayıs 2020 Cuma 20:18
2010 Okunma
Dünyanın en tehlikeli sporu! Ölüm oranı %85

Dünya Rekoru: 512,87 km/saat

1978 yılında evinin arka bahçesinde yaptığı sürat motoru ile Avusturalya’da Blovering Barajı’nda gerçekleştirilen yarışta, Ken Warby adlı sürat motoru pilotu, Avusturalya’nın Ruhu(Spirit of Australia )adını verdiği sürat motoru ile ortalama 512,87 km/saat hıza ulaşmıştır. Bir önceki rekorun da sahibi olan Warby, 467,11 km/saat olan kendi rekorunu egale etmiştir.

Sürat motoru yarışlarının kısa tarihi.

1910’dan önce

  • 1885, Nathanael Herreshoff – Stiletto: 42.2 km/saat
  • 1893, William B. Cogswell – Feiseen: 50.9 km/saat
  • 1897, Charles Algernon Parsons – Turbinia: 62.9 km/saat
  • 1903, Charles R. Flint’s – Arrow: 72.5 km/saat

1910 & 1920

1911’de Clinton Crane tarafından tasarlanan 12 metrelik basamaklı planya teknesi Dixie IV, rekor kıran ilk benzinli gemi olur. 1908’den itibaren Alexander Graham Bell ve mühendis Frederick W. “Casey” Baldwin, motorlu deniz taşıtları ile ilgili denemelerine başlarlar. 1919’da Baldwin, 114.0 km/saat’lik yeni bir dünya rekoru  kırar.

1920’de Garfield Wood, Detroit Nehri’nde Miss Americas adlı yeni bir tekne ile 120,5 km/saat hızla yeni bir rekor kırar. Sonraki on iki yıl içinde Wood, Miss Americas isimli dokuz tekne daha yapar. Yarışları kamuoyundan büyük ilgi görmesi üzerine, Wood ve bu spora gönül vermiş kişilerin girişimleri sonucunda yarışlar resmi olarak onaylanır. 4 Eylül 1928 de Miss Amerika 7, Detroit Nehrinde 149,4 km/saat hız kaydeder. Bir yıl sonra yine Wood,  aynı tekne ile 149,9 km/saat hıza ulaşır.

Son Güncelleme: 22.05.2020 20:22
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