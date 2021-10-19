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Dorçe Prefabrik ve İnşaat'tan "sportif desteğe" devam

Dorçe Prefabrik ve Insaat, Sigorta Shop Kadinlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden IBA Kimya TED Ankara Kolejliler Kadin Voleybol takiminin 2021-2022 yilli forma sponsoru olarak spora destek olmaya devam ediyor.

Spor 19.10.2021, 13:19
Dorçe Prefabrik ve İnşaat'tan "sportif desteğe" devam

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden İBA Kimya TED Ankara Kolejliler Kadın Voleybol takımının 2021-2022 yıllı forma sponsoru olarak spora destek olmaya devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, hem kadınlar hem de erkeklerde liselerarası voleybol ve basketbolu bir ekol haline getiren kulüplerden.

TED Ankara Kolejliler Kadın Voleybol takımı katıldığı Türkiye şampiyonalarında ise 1970 yılında şampiyonluk yaşarken, bunun dışında 5 kez ikincilik, 4 kez de üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.

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