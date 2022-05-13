Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı. Öte yandan Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 18.15’te özel uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.