Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a flaş cevap!

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ile yapılan görüşmelerde ilk etapta sonuç alınamamıştı. Hırvat stoper ile oluşan farkı kapatmak adına Beşiktaş yönetimi teklif yükseltmeye hazırlanırken Vida'dan da indirim yapması bekleniyor.

İlk görüşmede Siyah-Beyazlılar 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret önerirken, sözleşme süresini 2+1 yıl olarak masaya koydu. 32 yaşındaki oyuncu ise süreyle ilgili sorun olmadığını belirtse de "2.5 milyon Euro istiyorum" yanıtını verdi.

Yönetimin, Vida'ya yapacağı yeni teklifin 2 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Bu rakamın üzerine çıkmayı istemeyen siyah-beyazlılar, oyuncudan da indirim istedi.

Sözleşmesine bonus maddeleri eklenerek oluşan farkın kapanacağı ve anlaşmanın sağlanacağına inanan yönetim, devre arası gelmeden Vida ile imzaları atıp rahatlamanın peşinde.

BÜLENT TİMURLENK - BU KONTRATI HAK EDİYOR

Hırvatistan'dan çıkanlar arasında Vida, kulüp kulüp dolaşan olmadı. D.Kiev'deki 5 sezonun ardından kontratı bittiğinde Beşiktaş'a gelmişti. Bonservisi elinde olan bir oyuncuya o dönemde yönetim, 3 milyon Euro verdi.

Rusya'daki Dünya Kupası ardından, final oynayan bir takımın stoperi olarak beklenen teklif gelmediğinden Vida, bu sezon sonunda bitecek olan kontratının sonrasındaki geleceğini düşünüyor. Yaptıkları ile yeni kontratı kesinlikle hak ediyor.

Ligin en iyi 4-5 stoperinden biri. 2+1 yıllık kontrat normal. Beşiktaş, altyapısından yetişen Serdar Saatçi ya da başka fırsat transferler sebebiyle 1 yıllık opsiyonu ileride kullanmayabilir.

Beşiktaş'ın maaş skalasında Vida'nın bu takıma verdiği katkı ve önem düşünülürse 2 milyon Euro makul. Çünkü, bir önceki kontratında Avrupa'da alabileceğinin çok üstünde kazandı.

KARTAL ONA 'GÜVEN'İYOR

Bu arada Beşiktaş'ta son 2 haftada attığı 3 golle yeniden göze giren Güven Yalçın, yeni kontrat için de kendini sağlama aldı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki forvet oyuncusunun sadece golleri değil saha dışındaki yaşamı da yönetimi bu yola itti.

Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Lecce'de geçiren Güven'in durumu Sergen Yalçın'ı da sevindirdi. Devre arasına kadar sözleşme görüşmelerini bekletmeyi düşünen yönetim, kararını değiştirerek olası bir sorun çıkmaması adına teklifini şimdiden iletti.

Güven'e 300 bin Euro seviyelerinden 3 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, oyuncuyla kısa sürede ortak noktada buluşarak sözleşmeyi imzalayacak. Yönetimin gelecek ay görüşmelerde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

'LARİN 20 YUMURTA YİYOR'

Güven Yalçın, Beşiktaş'ın YouTube kanalına da takımla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte genç forvete sorulan sorular ve verdiği cevaplar:

- En komik futbolcu?

Mert Abimle (Günok) çok gülüyorum. Salih Abi de (Uçan) çok komik. Oğuzhan Abi (Özyakup) çok esprili. Onlarla takılıyorsam çok gülüyorum.

- En çok geç kalan futbolcu?

Benim. Arada sırada ama. Artık daha iyiyim. Vida da arada sırada geç kalıyor. Hiç beklemezdim. Vida kalıyorsa hepimiz kalırız.

- En fotojenik futbolcu?

Can Bozdoğan hep iyi çıkıyor. Ben hiç öyle değilim. Alex Teixeira da hep aynı. Resim gibi...

- Sosyal medyada en çok vakit geçiren futbolcu?

Elinden telefon düşmeyen isim Oğuzhan Abi. 24 saat birisiyle konuşuyor. N'Sakala da iyi sosyal medyada. İyi Türkçe yazar bulmuş kendisine. Tuhaf tuhaf resimler paylaşıyor.

- En dakik futbolcu?

Necip Abi (Uysal) kesinlikle. Kahvaltıyı ilk o yapar, hep erken gelir. Kapıyı o açıyor.

- En çok yemek yiyen futbolcu?

Larin çok yiyor. Kahvaltıda 20 yumurta falan yiyor. O büyük ve güçlü futbolcu, ona lazım.