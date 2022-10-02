Diyarbakır’da Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörüne büyük ilgi

Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor karşılaşmasında dostluk ve centilmenlik görüntüsü yürekleri ısıttı.

4 sezon formasını giyerek büyük başarılara imza attığı Diyarbakırspor’un efsaneleri arasında yer alan ve 2 sezon önce de Diyarbekirspor’u tarihinde ilk kez TFF 2. Lig’e çıkaran teknik adam Şenol Demir, memleketi Zonguldak Kömürspor’un Teknik Direktörü olarak geldiği Diyarbakır’da büyük ilgi gördü.

Maç için seremoniye çıkan Diyarbekirspor ve Zonguldak Kömürspor futbolcularını bir karede buluşturan Demir, aralarına girerek poz verdi. Son zamanlarda yeşil sahalarda yaşanan örnek karelerden olan bu davranış büyük alkış aldı.

Maçın ardından sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Diyarbekirsporlu futbolcuları tek tek yerden kaldırarak teselli eden Şenol Demir, takımı yalnız bırakan Diyarbakır halkına da "sahip çıkın" mesajı verdi.