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DG Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Spor 19.04.2021, 17:00
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DG Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

DG Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
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